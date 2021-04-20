Великобритания – одна из самых развитых стран Европы. Парламентская монархия прекрасно сочетает многовековые традиции и современные передовые тренды в области культуры, архитектуры, науки и образования. По мнению руководителей общественных организаций, численность украинской общины в этой стране составляет около 30 тысяч человек.

На территории Великобритании зафиксировано почти 70 мест компактного проживания украинцев. Наиболее многочисленные общины в Лондоне, Манчестере, Брэдфорде и Ноттингеме. Закордон 24 при поддержке партнера TransferGo предлагает украинцам ознакомиться со справочником, который расскажет все о переезде и легальной работе в Великобритании.

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Як попасть в Великобританию

Для временного пребывания на территории Великобритании украинцам необходимо оформить гостевую визу. Она предусмотрена для следующих целей:

туризм;

бизнес (деловые встречи и конференции);

медицина (лечение или медицинская диагностика);

учеба (образовательные курсы в частных учебных заведениях в течение не более 6 месяцев);

волонтерская деятельность (участие в мероприятиях благотворительных организаций до 30 дней, которые зарегистрированы и действуют на территории страны);

другие цели, в том числе участие в исследованиях или прохождение краткосрочных тренингов для сотрудников иностранных компаний.

Для прохождения курсов английского языка продолжительностью от 6 до 11 месяцев, гражданам Украины необходимо оформлять специальную визу – Short Term Student.

Визы с целью временного пребывания не предусматривают работу, долгосрочное проживание, получение социальных выплат и льгот от правительства, регистрацию брака или партнерства.

Как въехать на территорию Великобритании / Фото Pexels

Как стать студентом Великобритании

Украинцы, которые хотят учиться в Великобритании, могут подаваться на получение студенческой визы, если они:

имеют полные 16 лет;

получили место в учебном заведении от лицензированного спонсора;

могут подтвердить достаточное количество средств для обучения и проживания в Великобритании (необходимая сумма отличается в зависимости от ваших конкретных обстоятельств);

хорошо владеют английским языком, умеют читать, писать и воспринимать его на слух;

получили согласие родителей (если им еще не исполнилось 18 лет).

Подаваться на такую визу в Украине нужно максимум за 6 месяцев до официального срока начала обучения, а решение вы получите в течение 3 недель. На территории Великобритании подавать заявку нужно как минимум за 3 месяца до начала обучения. В этом случае заявка будет рассмотрена в течение 8 недель.

Иностранцам со студенческой визой разрешается не только учиться, но и трудоустраиваться, если работа будет занимать не более 20 часов в неделю. Во время каникул допускается полная занятость.

Как получить образование в Великобритании / Фото Pexels

Как работать в Великобритании

Для официального и легального трудоустройства на территории Великобритании гражданам Украины необходима рабочая виза. Компания может нанять иностранного работника, если у нее есть действующая спонсорская лицензия и вакансия, указанная в списке профессий для квалифицированных работников, определенном правительством страны.

Требования:

международный сертификат знания английского языка не ниже уровня В1;

приглашение от работодателя, который имеет действующую спонсорскую лицензию;

подтверждение необходимой квалификации (не ниже чем 3 уровень RQF);

минимальный объем предлагаемой зарплаты – от 25 600 фунтов стерлингов, для дефицитных профессий и должностей со степенью доктора наук – от 20 480 фунтов стерлингов;

выписка из личного банковского счета, на котором находится сумма, эквивалентная 1 270 фунтам стерлингов.

Сотрудник с рабочей визой может претендовать на вид на жительство в Великобритании после 5 лет непрерывной работы на территории страны.

Работа в Великобритании / Фото Pexels

Продолжительность и стоимость виз в Великобритании

Визы для временного пребывания

Вы сможете находиться на территории Великобритании не более 6 месяцев в зависимости от срока действия визы. Если это временная виза с целью получения лечения, срок увеличивается до 11 месяцев. Если вы ученый и отвечаете определенным условиям – до 1 года.

Для регулярных поездок в Великобританию можно подать заявку на получение долгосрочной временной визы, однако оставаться безвыездно можно будет все равно не более 6 месяцев.

Стоимость:

6 месяцев – 95 фунтов стерлингов;

2 года – 361 фунт стерлингов;

5 лет – 655 фунтов стерлингов;

10 лет – 822 фунта стерлингов.

На сколько времени открывают визу в Великобританию / Фото Pexels

Студенческая виза

Если вам уже исполнилось 18 лет и вы получаете научную степень, то сможете оставаться на территории Соединенного Королевства до 5 лет. Если же вы получаете более низкий уровень, то продолжительность пребывания ограничена 2 годами.

Стоимость:

348 фунтов стерлингов для получения студенческой визы за пределами Великобритании;

475 фунтов стерлингов для продолжения или перехода на студенческую визу на территории Великобритании.

Рабочая виза

Как правило, рабочую визу в Великобританию открывают на срок до 5 лет, в зависимости от должности и условий трудоустройства, предлагаемых компанией.

Стоимость:

704 фунта стерлингов составляет визовый сбор при подаче заявки на территории Великобритании на визу до 3 лет или 610 фунтов стерлингов при подаче за пределами страны;

1 480 фунтов стерлингов стоит визовый сбор для возможности пребывания от 3 лет на территории Великобритании или 1 220 фунтов стерлингов за ее пределами.

Если профессия в упомянутом выше перечне дефицитных квалификаций, визовый сбор составит:

464 фунта стерлингов для визы до 3 лет;

928 фунтов стерлингов за визу от 3 лет.

Дополнительно надо будет уплатить налог на здравоохранение в размере 624 фунта стерлингов.

Сколько стоит рабочая виза в Великобританию / Фото Unsplash

Другие виды виз и их особенности

О том, как оформить семейную визу, получить международную защиту или убежище, описано в специальном справочнике, который сервис TransferGo создал для украинцев. В нем собрана подробная информация обо всех нюансах переезда в Великобританию, поступления на обучение и трудоустройства, а также несколько лайфхаков для наших соотечественников.

Все о переезде и легальной работе в Великобритании: справочник для украинцев от TransferGo

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Денежные переводы из Великобритании в Украину / Фото TransferGo