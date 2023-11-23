Особые огни: в Праге проведут уникальную рождественскую традицию

В Праге жители и гости могут ощутить настоящее очарование чешских рождественских традиций. Одним из таких любимых обычаев есть прогулки с фонарями, где газовые фонари вручную зажигают с помощью длинных жердей, возвращаясь в атмосферу 19 века.

Увидеть давний обычай зажигания фонарей вручную можно будет на Карловом мосту и Крыжовницкой площади в канун Рождества. Фонарики будут выполнять свою уникальную работу в аутентичной форме.

Читайте также Во французском городе хотят отказаться от олимпийского огня: очень дорого

Зажигание фонарей в Праге

В демонстрации богатого наследия Старой Праги 46 фонарей общественного газового освещения будут вручную зажжены на знаменитом Карловом мосту и Крыжовницкой площади. Эта традиция во время Адвента предлагает подлинный взгляд на работу старопражских фонарщиков в аутентичной форме.

Во время экскурсии эксперты расскажут об историческом и современном значении газового освещения. Стоит отметить, что Карлов мост в столице Чехии является единственным мостом в мире, имеющим газовые фонари.

Как происходит событие?

Фонарные столбы начинают зажигать от Крыжовницкой площади, перед костелом Святого Франциска Ассизского, дальше фонарщик пересекает одну сторону моста и сразу поворачивается на другую сторону моста. Сначала мастер будет зажигать фонари с правой стороны моста, в конце развернется и продолжит работу в сторону Старого города. Завершится маршрут зажиганием остальных фонарей на площади.

Зажигание фонарей в Праге / Фото kudyznudy

Фонарщик будет одет в исторический мундир пражского фонарщика "Пражского муниципального газового завода" конца ХІХ века – черный шерстяной длинный сюртук с декоративными латунными пуговицами и значком-фонариком "Прага", красную накидку, черная. Он должен вести себя прилично, избегать всевозможных споров и быть всегда трезвым.

Жердина фонарщика, которой будут зажигать свет, сделана из бамбука, длиной около 2,3 метра, на конце закреплен стальной крючок.

Увидеть воплощение традиции можно будет на протяжении. Вход свободный.

Прогулки по Карловому мосту с фонарщиком возвращаются в декабре / Фото praguemorning.cz

Где бюджетно отдохнуть на Рождество в Европе.

Рождественский сезон в Европе стартует уже совсем скоро. И туристы, и местные готовятся к популярным ярмаркам с праздничным настроением, ароматным глинтвейном и гирляндами. Но европейский отпуск на Рождество может быть недешевым.

Поэтому компания Post Office Money определила самые бюджетные рождественские направления в этом году. Они сравнили 13 самых популярных европейских городов и составили рейтинг самых доступных для зимнего отдыха. Где в Европе можно отпраздновать Рождество и не потратить все свои сбережения – узнаете в материале.