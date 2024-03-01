Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Также советуем воспользоваться удобным поисковым агрегатором kiwi.com.

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Wizz Air в июне запустит 6 новых рейсов

Будапешт – Бухарест Отопени: с 17 июня – 7 рейсов в неделю,

с 17 июня – 7 рейсов в неделю, Будапешт – Валенсия: с 17 июня – 3 раза в неделю,

с 17 июня – 3 раза в неделю, Будапешт – Ереван: с 17 июня – 2 раза в неделю,

с 17 июня – 2 раза в неделю, Будапешт – Брашов: с 18 июня – 3 раза в неделю,

с 18 июня – 3 раза в неделю, Будапешт – Штутгарт: с 18 июня – 5 раз в неделю,

с 18 июня – 5 раз в неделю, Будапешт – Брюссель: с 19 июня – 5 раз в неделю.

Примеры бронирований авиабилетов Будапешт – Валенсия на 17 – 24 июня 2024 года / Скриншот с сайта Wizz Air

Примеры бронирований авиабилетов Будапешт – Ереван на 17 – 24 июня 2024 года / Скриншот с сайта Wizz Air

Заметим, в аэропорт Будапешта можно доехать общественным транспортом – городскими автобусами и автобусом-экспрессом. Автобус 100Е Airport Express курсирует круглосуточно между аэропортом имени Ференца Листа и центральной площадью Будапешта имени Ференца Деака каждые 10 – 15 минут.

Автобус 200Е курсирует круглосуточно каждые 10 минут между остановкой Kőbánya-Kispest (конечная станция линии метро М3) и аэропортом.

Венгерский лоукостер отменяет рейсы

Wizz Air отменит десятки рейсов. В общем маршрутная сеть в нескольких европейских странах существенно сократится. Европейские лоукостеры переживают не лучшие времена. О проблемах заявила и венгерская авиакомпания Wizz Air.

Причиной отмены десятков рейсов стали проблемы в обслуживании двигателей Pratt & Whitney. Они установлены в самолетах Airbus. Еще до завершения первого квартала 2024 года лоукостер вынужден будет заземлить 1/5 текущего флота – минимум 45 самолетов.