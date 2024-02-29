По словам Хьюз, одним из тревожных звоночков является то, когда члены экипажа начинают активно общаться с кабиной пилотов. Кроме того, стоит учитывать тон разговоров. Если они – неровные и прямые, значит экипаж что-то сильно беспокоит.

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Кроме того, если пассажиры заметили, что члены экипажа готовят аварийное оборудование, можно начинать готовиться к тревожному объявлению.

Необычные шумы, вибрации или изменения в схеме полета (например, внезапное изменение высоты) могут указывать на механические проблемы. Ваши органы чувств – действительно хороший индикатор того, что в самолете что-то идет не так,

– подчеркнула Хьюз.

В частности, среди признаков, что что-то идет не по плану, бывшая стюардесса назвала:

изменение в освещении салона самолета;

развертывание кислородных масок;

введение аварийных протоколов.

Когда может понадобиться аварийная посадка

Хьюз также отметила четыре случая, когда может понадобиться аварийная посадка самолета. Речь идет о:

технических неполадках самолета;

экстренных медицинских ситуациях;

угрозах безопасности;

сложных погодных условиях.

Экс-стюардесса раскрыла механизм экстренной посадки. Прежде всего людей должны известить о том, что происходит на борту. Далее необходимо ознакомить пассажиров с использованием положения "скоба". Когда самолет приземлится, экипаж должен позаботиться, чтобы все пассажиры смогли безопасно выйти из салона самолета.