По словам Хьюз, одним из тревожных звоночков является то, когда члены экипажа начинают активно общаться с кабиной пилотов. Кроме того, стоит учитывать тон разговоров. Если они – неровные и прямые, значит экипаж что-то сильно беспокоит.
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Кроме того, если пассажиры заметили, что члены экипажа готовят аварийное оборудование, можно начинать готовиться к тревожному объявлению.
Необычные шумы, вибрации или изменения в схеме полета (например, внезапное изменение высоты) могут указывать на механические проблемы. Ваши органы чувств – действительно хороший индикатор того, что в самолете что-то идет не так,
– подчеркнула Хьюз.
В частности, среди признаков, что что-то идет не по плану, бывшая стюардесса назвала:
- изменение в освещении салона самолета;
- развертывание кислородных масок;
- введение аварийных протоколов.
Когда может понадобиться аварийная посадка
Хьюз также отметила четыре случая, когда может понадобиться аварийная посадка самолета. Речь идет о:
- технических неполадках самолета;
- экстренных медицинских ситуациях;
- угрозах безопасности;
- сложных погодных условиях.
Экс-стюардесса раскрыла механизм экстренной посадки. Прежде всего людей должны известить о том, что происходит на борту. Далее необходимо ознакомить пассажиров с использованием положения "скоба". Когда самолет приземлится, экипаж должен позаботиться, чтобы все пассажиры смогли безопасно выйти из салона самолета.