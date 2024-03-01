Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Також радимо скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.

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Wizz Air у червні запустить 6 нових рейсів

Будапешт – Бухарест Отопені: з 17 червня – 7 рейсів на тиждень,

з 17 червня – 7 рейсів на тиждень, Будапешт – Валенсія: з 17 червня – 3 рази на тиждень,

з 17 червня – 3 рази на тиждень, Будапешт – Єреван: з 17 червня – 2 рази на тиждень,

з 17 червня – 2 рази на тиждень, Будапешт – Брашов: з 18 червня – 3 рази на тиждень,

з 18 червня – 3 рази на тиждень, Будапешт – Штутгарт: з 18 червня – 5 разів на тиждень,

з 18 червня – 5 разів на тиждень, Будапешт – Брюссель: з 19 червня – 5 разів на тиждень.

Приклади бронювань авіаквитків Будапешт – Валенсія на 17 – 24 червня 2024 року / Cкриншот з сайту Wizz Air

Приклади бронювань авіаквитків Будапешт – Єреван на 17 – 24 червня 2024 року / Скриншот з сайту Wizz Air

Зауважимо, до аеропорту Будапешта можна доїхати громадським транспортом – міськими автобусами та автобусом-експресом. Автобус 100Е Airport Express курсує цілодобово між аеропортом імені Ференца Ліста та центральною площею Будапешта імені Ференца Деака кожні 10 – 15 хвилин.

Автобус 200Е курсує цілодобово кожні 10 хвилин між зупинкою Kőbánya-Kispest (кінцева станція лінії метро М3) та аеропортом.

Угорський лоукостер скасовує рейси

Wizz Air скасує десятки рейсів. Загалом маршрутна мережа у декількох європейських країнах суттєво скоротиться. Європейські лоукостери переживають не найкращі часи. Про проблеми заявила й угорська авіакомпанія Wizz Air.

Причиною скасування десятків рейсів стали проблеми в обслуговуванні двигунів Pratt & Whitney. Вони встановлені у літаках Airbus. Ще до завершення першого кварталу 2024 року лоукостер змушений буде заземлити 1/5 поточного флоту – щонайменше 45 літаків.