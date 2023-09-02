Лоукостер Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока
2 сентября 2023, 10:45Читати новину українською
Источник:lowcostavia.com.ua
Авиакомпания Wizz Air в очередной раз расширяет географию своих полетов. Среди новых маршрутов появятся рейсы из Британии, Египта, ОАЭ и не только.
Бюджетный авиаперевозчик Wizz Air порадовал пассажиров хорошими новостями. Компания запускает пять новых европейских и ближневосточных маршрутов. Новые рейсы планируют открыть в течение 2023 – 2024 годов.
Интересно К 2050 году в Дубае стремятся построить самый большой в мире аэропорт
Детали новых направлений Wizz Air:
- Вильнюс (Литва) – Рим Чампино (Италия) – с 31 марта 2024 года, 4 рейса в неделю;
- Милан Мальпенса (Италия) – Комизо (Италия) – со 2 апреля 2024 года, 3 раза в неделю;
- Лондон Лутон (Британия) – Каир Сфинкс (Египет) – с 30 октября 2023 года, 3 раза в неделю;
- Абу-Даби (ОАЭ) – Эрбиль (Ирак) – с 3 октября 2023 года, 2 раза в неделю;
- Дебрецен (Венгрия) – Хургада (Египет) – с 29 октября 2023 года, 2 раза в неделю.
Проверить наличие билетов на нужные даты и узнать больше о рейсах можно на официальном сайте авиакомпании Wizz Air.
Последние новости Wizz Air:
- Лоукостер объявил об отмене ряда рейсов. Все из-за "ускоренных проверок" двигателей своих самолетов. Авиакомпания заявила, что свяжется с пострадавшими пассажирами и предложит им такие варианты: альтернативные рейсы, полный возврат средств или 120-процентный кредит на бронирование авиакомпании.
- Авиакомпанию заставили заплатить компенсации пассажирам за отмену и задержку рейсов. Управление гражданской авиации обязало Wizz Air изменить ее политику и процедуры так, чтобы они гарантировали пассажирам перебронирование на альтернативный рейс и необходимый сервис при задержке и отмене начального рейса.
- Авиаперевозчик Wizz Air открывает новые рейсы из Польши осенью и зимой 2023 года. Например, из аэропорта Гданьска можно будет улететь в Копенгаген, Тенерифе и Аликанте.