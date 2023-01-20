Wizz Air запускает 11 новых рейсов: куда улетит уже весной
Источник:Wizz Air
Венгерский лоукостер Wizz Air решил расширить свою маршрутную сеть. Речь идет о весеннем и летнем периоде.
Wizz Air запускает 11 новых рейсов в Турцию
В частности, Wizz Air объявил об открытии одиннадцати новых авиасообщений из городов Европы и Ближнего востока в три города Турции – Стамбул, Анталию и Даламан. Все рейсы будут стартовать с марта по июнь 2023 года.
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Список новых авиарейсов:
- Лондон Лутон (Англия) – Стамбул (IST): с 28 марта ежедневно;
- Лондон Гатвик (Англия) – Стамбул (IST): с 28 марта ежедневно;
- Лондон Гатвик (Англия) – Анталия: с 26 марта четыре раза в неделю;
- Будапешт (Венгрия) – Стамбул (IST): с 31 марта ежедневно;
- Яссы (Румыния) – Стамбул (IST): с 4 апреля трижды в неделю;
- Клуж-Напока (Румыния) – Анталия: с 18 мая дважды в неделю;
- Бухарест (Румыния) – Анталия: с 19 мая трижды в неделю;
- Лондон Гатвик (Англия) – Даламан: с 23 мая четыре раза в неделю;
- Будапешт (Венгрия) – Анталия: с 24 мая трижды в неделю;
- Абу-Даби (ОАЭ) – Анталия: с 1 июня трижды в неделю;
- Дебрецен (Венгрия) – Анталия: с 10 июня дважды в неделю.
Самые дешевые билеты стоят от 15 евро в одну сторону.
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Также для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Вы можете еще воспользоваться удобным поиском kiwi.com.
Wizz Air набирает новых работников
Авиаперевозчик Wizz Air работает над расширением сети своих маршрутов и регулярно объявляет о наборе новых работников. На этот раз компания ищет бортпроводников, говорящих на польском или украинском языках в частности.
Отбор кандидатов венгерский лоукостер проведет в Варшаве. Мероприятие запланировано на 26 января в 9:00 и пройдет по адресу Żwirki i Wigury 1. По этому адресу расположен Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Кандидаты, мечтающие о карьере в небе, могут посылать свои заявки онлайн на специальной странице.