Дешевых авиабилетов в Ryanair больше не будет

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году. Он объяснил, что в ближайшие два года клиенты не увидят тарифы ниже 9,99 фунта стерлингов из-за высоких цен на нефть.

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В этом году мы увидим высокий однозначный рост цен второй год подряд, чего не было очень давно,

– заявил глава Ryanair.

Цены на весенние рейсы Ryanair сейчас стартуют от 29,99 фунта стерлингов (около 35 евро), тогда как раньше билеты на аналогичные направления можно было приобрести по цене до 10 фунтов (около 12 евро).

При этом ожидается, что в течение следующих трех лет средняя стоимость билетов на рейсы Ryanair вырастет с 40 евро (35,20 фунтов) до 50 евро (44,00 фунтов).

Однако несмотря на рост цен, О'Лири считает, что в целом существует "высокий спрос" на полеты.

Стоит отметить, что глава Ryanair ранее предупреждал о грядущем росте цен на авиабилеты, поскольку, по его мнению, они стали "слишком дешевыми".

Война в Украине тоже повлияла на такое решение

Аналитики Bloomberg прогнозировали, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2023 году цены на авиабилеты поднимутся по всему миру.

Повышение тарифов связывают с изменением маршрутов, на которое пошли многие страны во избежание российского воздушного пространства. Дело в том, что объезд может увеличивать время полета на 3 часа, что приводит к увеличению потребления топлива и расходов. Соответственно, авиаперевозчики должны повысить стоимость, чтобы покрыть расходы.