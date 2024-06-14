Задержки гарантированы: топовый лоукостер снова признали самым непунктуальным – кто в рейтинге

Венгерский лоукостер Wizz Air снова был назван самой непунктуальной авиакомпанией в мире второй год подряд. Согласно данным за 2023 год, рейсы авиакомпании через аэропорты Великобритании в среднем задерживались на 31 минуту и 36 секунд.

Об этом свидетельствуют данные британского управления гражданской авиации Civil Aviation Authority (CAA).

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В недавнем анализе полетов из аэропортов Великобритании исследователи рассмотрели все регулярные и чартерные рейсы, осуществляемых авиакомпаниями, которые выполняют более 2 500 рейсов. Отмененные рейсы не были включены в исследование.

Средняя задержка всех рейсов составила 20 минут 42 секунды, что свидетельствует о незначительном улучшении по сравнению с 23-минутной средней задержкой в 2022 году. Это свидетельствует о положительной тенденции к сокращению задержек рейсов за последний год.

10 самых непунктуальных авиакомпаний мира в 2023 году

Wizz Air, Венгрия (средняя задержка рейсов 31 минута 36 секунд), Turkish Airlines, Турция (28 минут 36 секунд), Tui, Великобритания (28 минут 24 секунды), Air India, Индия (28 минут 12 секунд), Pegasus Airlines, Турция (25 минут 6 секунд), Air Portugal, Португалия (23 минуты 48 секунд), Vueling Airlines, Испания (23 минуты 6 секунд), Swiss Airlines, Швейцария (22 минуты 48 секунд), Air Canada, Канада (22 минуты 6 секунд), British Airways, Великобритания (21 минута 36 секунд).

В то же время на европейском рынке лоукостов главный конкурент Wizz Air, ирландский лоукостер Ryanair, оказался гораздо более пунктуальным. Ryanair заняла 14-е место в рейтинге со средней задержкой 19 минут 54 секунды.



Ryanair оказался гораздо пунктуальнее Wizz Air / Фото Unsplash

Если не знать о silent airport, то можно легко пропустить свой рейс

Аэропорты по всему миру переходят на концепцию silent airport – "тихий аэропорт". Понимая, что для многих пассажиров полет может быть стрессовым опытом, аэропорты снижают уровень фонового шума, чтобы уменьшить беспокойство.

Из-за этой особенности аэропортов, турист может пропустить свой рейс. Дело в том, что большинство людей привыкли действовать после объявлений по громкой связи, а во время активного "silent airport" – звук тише.