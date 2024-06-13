А тепер лоукостер розширив дію проїзного на перельоти до семи країн. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass

Таким чином Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до семи країн:

Італії, Польщі, Албанії, Великої Британії, ОАЕ, Угорщини, Румунії.

Зазначається, що Wizz Multipass дає користувачам можливість зафіксувати ціну на квиток і багаж на весь 12-місячний період незалежно від сезонності або періоду бронювання в останню хвилину.

Раз на місяць користувач може вибирати з великої кількості рейсів за відповідними маршрутами, сплачуючи фіксований тариф за квиток і багаж.

Лоукостер Wizz Air втратив 80 мільйонів євро

Угорський лоукостер Wizz Air переживає не найкращі часи. Раніше через проблеми з двигунами літаків довелося скасувати десятки рейсів. А тепер стало відомо, що авіакомпанія втратила чимало коштів.

Фінансовий рік Wizz Air розпочався 1 квітня 2023 року й тривав до 31 березня 2024. Саме за цей час лоукостер втратив 80 мільйонів євро.