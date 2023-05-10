Wizz Air открыл продажу билетов на 9 новых рейсов: куда будет летать
10 мая 2023, 10:31Читати новину українською
Источник:Lowcostavia
Венгерская авиакомпания Wizz Air откроет 9 новых авиасообщений из Польши. Перевозчик уже запустил продажу билетов на новые рейсы из пяти польских городов.
Речь идет о полетах из Варшавы, Кракова, Вроцлава, Гданьска, Катовице в города Испании, Дании и Марокко. Подробнее о новых направлениях – читайте дальше!
Заметьте Что-нибудь на комфортном: аэропорт Исландии ввел нестандартный способ посадки в самолет
Детали новых рейсов
Запуск всех рейсов запланирован в период с октября по декабрь 2023:
- Краков – Валенсия (Испания) с 3 декабря дважды в неделю;
- Вроцлав – Валенсия (Испания) с 30 октября трижды в неделю;
- Вроцлав – Малага (Испания) с 31 октября трижды в неделю;
- Гданьск – Копенгаген (Дания) с 29 октября 5 раз в неделю;
- Гданьск – Тенерифе (Испания) с 29 октября дважды в неделю;
- Гданьск – Аликанте (Испания) с 30 октября трижды в неделю;
- Катовице – Копенгаген (Дания) с 29 октября 4 раза в неделю;
- Катовице – Аликанте (Испания) с 31 октября трижды в неделю;
- Варшава – Агадир (Марокко) с 4 ноября дважды в неделю.
Пример бронирования билетов на рейс Варшава – Агадир / Скриншот с сайта Wizz Air
Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com. Также можно воспользоваться удобным поиском билетов на kiwi.com.
Последние новости Wizz Air:
- Лоукостер Wizz Air успешно увеличивает свое присутствие в аэропорту Шопена в Варшаве. Авиаперевозчик добавляет к расположенной там базе уже десятый самолет и анонсирует новое "европейское" направление.
- Wizz Air вводит услугу подписки на авиабилеты WIZZ MultiPass. Она позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.
- Также авиакомпания запустит два новых рейса из Яссы в Румынию – он ближе всего расположен в столицу Молдовы. А также восстановит направление Абу-Даби (ОАЭ) – Сохаг (Египет).