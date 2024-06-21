Идеально для уикенда: назвали самые красивые локации Польши

21 июня 2024, 16:00
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Источник:

The Warsaw

Отдых в Польше – это не только достопримечательности городов, а это также живописные пейзажи и разнообразные достопримечательности. Польша удивительная страна, в которой каждому туристу придется по душе немало локаций.

Читатели National Geographic Traveler выбрали самые красивые места Польши. В голосовании приняли участие 258 тысяч человек. В итоговый список вошли 16 достопримечательностей.

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Вот так выглядит весь список:

  • Крепость Серебряная гора

Здание расположено в Нижнесилезском воеводстве, возле деревни Srebrna Góra. Это одно из крупнейших оборонительных сооружений Европы. Построили крепость во второй половине XVIII века.

  • Дворцы в Остромецке

Дворцово-парковый комплекс построен в стиле рококо. Расположен он неподалеку от Быдгоща.


Дворцы в городе Остромецко / Фото visitbydgoszcz.pl

  • Хелмские меловые подземелья

Они находятся в Люблинском воеводстве.

Далее перечень выглядит так:

  1. Дворцовый парк в городе Илова;
  2. Центральный музей текстиля с Лодзинским городским парком культуры;
  3. Замок в Мушине;
  4. Тумский холм в Плоцке;
  5. Фабрика роботов в Мошненском замке;
  6. Ланьцутский замок;


Ланьцутский замок / Фото Википедия

  1. Православный скит в Одрынках;
  2. Национальный парк Bory Tucholskie;
  3. Бельско-Бяла;
  4. Археологический музей в Вислице;
  5. Лидзбарк-Варминьски;
  6. Пиздры;
  7. Дарлово.

Какие направления станут популярными среди туристов в 2040 году

Хотя 2024 год еще не закончился, эксперты уже начинают анализировать интерес потребителей, чтобы определить, какие регионы будут популярными аж в 2040 году. Deloitte вместе с Google провели новое исследование.

Корпорации изучили развитие туризма до 2040 года. И, как оказалось, в 2040 году Испания может стать самой посещаемой страной. Согласно исследованию, к 2040 году будут путешествовать 2,4 миллиарда человек. 74% выберут страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Автор: Марта Касіянчук