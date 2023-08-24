В Турции предлагают снести отели на первой линии к морю: что происходит
Источник:Hurriyet
Местные экоактивисты Турции требуют серьезных изменений в туристической сфере. Основное внимание они уделяют пляжным отелям и прибрежным заведениям, ограничивающим доступ общественности к этим зонам.
В Турции хотят снести отели на первой линии моря
Основные причины недовольства – мусорные свалки из-за плохого функционирования логистики гостиниц, уничтожения природы, роста опасности заболеваний и несостоятельности городов Эгейского и Средиземного морей справиться с наплывом туристов. Потому доктор Ильбер Ортайли решительно выступает за постепенный демонтаж и последующую реконструкцию этих гостиниц.
Читайте также Бунт полотенец: в Греции местные объявили войну дорогим шезлонгам на пляжах
Местные жители недовольны, что на береговой линии настроили закрывающие вид высокие гостиницы и приватизировали пляжи.
В нашей стране отели, расположенные в одном месте, являются тюрьмой, закрывающей побережье, как, например, в Белеке, Анталии, Финикии и Эгейском Бодруме. А наличие рыбных ферм в некоторых местах приводит к быстрому загрязнению побережья. Особенно в Эгейском море. В будущем Турция не будет такой бессознательной, как сегодня, и эти постройки будут снесены. Но природа, которую они уничтожают, не восстановится так быстро,
– высказались в Турции.
Местные жители переживают, что такое непродуманное строительство приведет к тому, что "окружающая среда иссякнет, а климат изменится".
Есть ли пути решения этой проблемы?
Утверждается, что проблему нельзя решить путём увеличения количества туристов. Доходов от туризма будет недостаточно для компенсации причиненного ущерба. Итак, ожидается, что путешественники будут выбирать живописные курорты с девственным воздухом и девственницами, что приведет к значительному снижению популярности Турции.
В Турции хотят снести отели на первой линии моря / Фото UnSplash
Местные жители предупреждают, что популярные туристические места могут со временем превратиться в пустые "города-призраки".
Нельзя строить постройки повсюду. Разумеется, к какому загрязнению привело уничтожение соснового леса в районе Белека на Востоке Анталии, строительство там полей для гольфа и отвратительных гостиниц, ограждающих берега. О таком же загрязнении идет речь и в Западной Анталии,
– предупреждают в статье.
Граждане Турции выразили свою озабоченность скорым уничтожением национальных оливковых полей, лесов и сельской промышленности, которые приносятся в жертву в пользу свалок и заводов, предназначенных для переработки отходов туристов.
В свете этой острой проблемы прозвучали призывы к правительству подражать успешному подходу Испании. В Испании отели были стратегически перенесены поближе к городским районам, позволяя побережью оставаться девственником и доступным для всех жителей общины.К слову, частные пляжи в итальянском регионе Апулия ввела новую политику, которая запрещает посетителям приносить с собой еду. Цель этого мероприятия – стимулировать отдыхающих финансово поддерживать местные пляжные бары.