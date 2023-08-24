В Турции предлагают снести отели на первой линии к морю: что происходит

Основные причины недовольства – мусорные свалки из-за плохого функционирования логистики гостиниц, уничтожения природы, роста опасности заболеваний и несостоятельности городов Эгейского и Средиземного морей справиться с наплывом туристов. Потому доктор Ильбер Ортайли решительно выступает за постепенный демонтаж и последующую реконструкцию этих гостиниц.

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Местные жители недовольны, что на береговой линии настроили закрывающие вид высокие гостиницы и приватизировали пляжи.

В нашей стране отели, расположенные в одном месте, являются тюрьмой, закрывающей побережье, как, например, в Белеке, Анталии, Финикии и Эгейском Бодруме. А наличие рыбных ферм в некоторых местах приводит к быстрому загрязнению побережья. Особенно в Эгейском море. В будущем Турция не будет такой бессознательной, как сегодня, и эти постройки будут снесены. Но природа, которую они уничтожают, не восстановится так быстро,

– высказались в Турции.

Местные жители переживают, что такое непродуманное строительство приведет к тому, что "окружающая среда иссякнет, а климат изменится".

Есть ли пути решения этой проблемы?

Утверждается, что проблему нельзя решить путём увеличения количества туристов. Доходов от туризма будет недостаточно для компенсации причиненного ущерба. Итак, ожидается, что путешественники будут выбирать живописные курорты с девственным воздухом и девственницами, что приведет к значительному снижению популярности Турции.

В Турции хотят снести отели на первой линии моря / Фото UnSplash

Местные жители предупреждают, что популярные туристические места могут со временем превратиться в пустые "города-призраки".

Нельзя строить постройки повсюду. Разумеется, к какому загрязнению привело уничтожение соснового леса в районе Белека на Востоке Анталии, строительство там полей для гольфа и отвратительных гостиниц, ограждающих берега. О таком же загрязнении идет речь и в Западной Анталии,

– предупреждают в статье.