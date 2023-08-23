Эту противоречивую инициативу окрестили "Движением полотенец", что разожгло пылкую борьбу за территорию на берегу моря. Люди начали устраивать марши вдоль греческих пляжей, протестуя против того, чтобы платные шезлонги занимали самые лучшие места на песочных берегах. Также люди устраивали сидячую забастовку на пляже.

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Движение началось на Паросе и теперь распространилось на Наксос: более 5 тысяч человек присоединились к группе в Facebook "Спасите пляжи Наксоса сейчас!".

В Греции возник спор по использованию бизнесом общественных пляжей. Хотя эти песчаные берега предназначены для общественного использования, некоторые заведения, такие как рестораны, гостиницы и бары, были обвинены в превышении установленных границ.

Кроме того, было выражено беспокойство относительно непомерных цен, взимаемых этими предприятиями. Примером является пляж на Паросе, где один зонтик и два шезлонга можно арендовать за потрясающие 60 евро в день. К тому же позагорать в эксклюзивной "VIP-зоне" стоит 120 евро в сутки.

Мы заявляем о нашем праве на общественное пространство, наше право пользоваться нашими пляжами, на которые посягают жадные, социально безответственные бизнесмены, полностью занимающие пляжи или превышающие их границы в 100 раз больше площади, арендующую по закону,

– говорится в заявлении группы Save Paros Beaches для Metro.

Местные жители чувствуют, что их вытесняют с острова.

В прошлом году было официально арендовано 7 186 квадратных метров местных пляжей, но по факту было занято 18 800 квадратных метров пляжного пространства.

В Греции местные жители объявили войну дорогим шезлонгам на пляжах / Фото UnSplash

Некоторые пляжи в Италии вводят строгие правила посещения

Частные пляжи в итальянском регионе Апулия ввели новую политику, которая запрещает посетителям приносить с собой еду. Цель этого мероприятия – стимулировать отдыхающих финансово поддерживать местные пляжные бары.