Вкус украинского Рождества во Франции: активисты угощали варениками и борщом на ярмарке

Во французском городе Страсбург украинцы приняли участие в центральной рождественской ярмарке. Заработанные от продажи блюд средства передадут на благотворительность.

О шале с украинскими изделиями проинформировала общественная организация PromoUkraïna в фейсбуке. Сама ярмарка расположена на площади Клебер.

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Приходите к нашему шале на украинские вкусности,

– приглашают организаторы в сообщении.

В рождественском меню этого года представлены украинский борщ и вареники. Вырученные средства будут направлены на помощь детям, семьи которых пострадали в результате боевых действий на Востоке Украины, а также частично на другие благотворительные направления.

К слову, украинцы уже не в первый раз участвуют в вышеупомянутой ярмарке.

в Финляндии украинцев приглашают почтить святого Николая, а в Афинах открыли выставку елочных украшений, произведенных во львовской мастерской Святого Николая.

Украинцы торговали варениками и борщом на ярмарке в Страсбурге / Фото фейсбук PromoUkraïna