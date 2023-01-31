Какие документы необходимо иметь, чтобы оформить визу цифрового кочевника в Испании
31 января 2023, 15:00Читати новину українською
Источник:ютуб-канал MeGustaTV
Многие страны по всему миру предлагают удаленным работникам специальный вид на жительство. И Испания также недавно приняла закон о цифровых кочевниках и вводит новый тип визы – Digital Nomad.
Так, наконец, Испания стала приглашать мигрантов, которые могут работать удаленно. Мы уже рассказывали о том, кто имеет право податься на получение Digital Nomad и основные положения получения визы цифрового кочевника. Сегодня же разъясним, какие документы следует собрать, чтобы стать владельцем такой резиденции.
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Список документов для оформления в Испании визы цифрового кочевника
- Действует загранпаспорт со штампом о въезде в Испанию или декларацию о въезде. В момент подачи заявки обязательно легальное пребывание в стране.
- Справка об отсутствии судимости с апостилем.
- Диплом о высшем образовании с квалификацией, соответствующей вашей работе.
- Трудовой контракт, подтверждающий, что в этой компании вы работаете более 3 месяцев.
- Документ, подтверждающий, что компания работает более года.
- Подтверждение уплаты пошлины (приблизительно 80 евро).
- Справка с места работы с указанием должности, заработной платы и стажем работы.
- Подтверждение регулярного дохода в указанных суммах (от 2200 евро в месяц первого заявителя).
- Seguridad Social (номер системы общественного страхования).
- Полис медицинского страхования (не требуется при регистрации в испанской системе социального страхования).