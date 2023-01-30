Международный сервис TransferGo разъяснил, на какую стоимость коммунальных услуг следует рассчитывать, как их платить и за что еще нужно платить, кроме арендной платы в Польше. Узнаете также, что такое "czynsz" и что в него входит.

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В Польше нет привычных нам ЖЭКов

Жители многоквартирных домов либо создают сообщества (самая распространенная модель), либо организуют кооперативы, отдаленно напоминающие ЖЭКи. Независимо от выбранной формы объединения, в штат подобных организаций привычные нам специалисты не входят. Так, у них есть только директора и бухгалтеры, а вот сантехников, электриков, дворников и других работников нет. Объединения сами занимаются сбором платежей, устранением возникших проблем и планированием текущего обслуживания и ремонта. Для выполнения конкретных работ привлекаются посторонние организации.

Хотя и при такой системе квартплата отсутствует, однако обязательные платежи все-таки есть. И делятся они на две большие группы:

Содержание администрации кооператива или сообщества и ремонт зданий. В зависимости от конкретного места жительства на такие нужды собирают от 2 до 3 злотых за квадратный метр квартиры. Большинство средств тратят на то, чтобы поддерживать дома в надлежащем состоянии. Следовательно, найти в Польше запущенные здания просто нереально.

В зависимости от конкретного места жительства на такие нужды собирают от 2 до 3 злотых за квадратный метр квартиры. Большинство средств тратят на то, чтобы поддерживать дома в надлежащем состоянии. Следовательно, найти в Польше запущенные здания просто нереально. Оплата услуг по эксплуатации. Кроме оплаты за потребление газа, воды, пользование канализацией, вывоз мусора, уборку территории, отопление и электроснабжение, сюда включается и уплата земельного налога.

Благодаря уплате сборов в Польше следят за надлежащим состоянием всех построек / Фото pexels

Почему в Польше существенно отличается сумма за коммунальные услуги и во сколько они обходятся

В зависимости от конкретного кооператива или сообщества, а также от того, в чьей собственности – коммунальной или частной – есть жилье, стоимость коммунальных услуг может заметно отличаться. Например, в домах, расположенных в пределах одного района, разница может достигать даже 50%. В домах, находящихся на городском балансе, могут быть установлены льготные тарифы.

Так, в Варшаве у большинства домохозяйств оплачивается фиксированная сумма, которая покрывает почти все услуги. То есть действует система: я по счетчику оплачиваю только электроэнергию, при этом безлимитно пользуюсь центральным отоплением и водой. А в Кракове, например, больше домохозяйств, где стоят счетчики на воду, газ и тепло.

Стоимость коммунальных услуг в среднем составляет около 400 – 650 злотых за двухкомнатную квартиру. Квартиры или дома с газовым отоплением зимой могут потянуть более 850 злотых в месяц.

Средняя стоимость коммунальных услуг:

водоснабжение и водоотвод – 8 – 11 злотых за 1 метр кубический;

электроэнергия – 0,7 злотых за 1 кВт с доставкой;

газ – цена отличается в разных регионах Польши, но в среднем 1 кубометр стоит 1,5 – 1,6 злотых;

вывоз мусора – примерно 13 злотых на человека;

отопление – оплачивается только в отопительный сезон (с октября по апрель), 2 – 3 злотых за метр квадратный;

интернет и кабельное телевидение – 50 – 60 злотых ежемесячно за безлимитный комплексный пакет.

Особенности оплаты счетов за электроэнергию и газ

Отдельно следует остановиться на рынке электроэнергии. В отличие от Украины, в Польше можно выбирать поставщиков электричества и при желании менять их. Так же, как и операторов мобильной связи. К примеру, Orange – оператор мобильной связи в Польше – предлагает пакеты услуг вместе с электроэнергией.

Системы взаиморасчетов за газ и электроэнергию имеют свою специфику. Обычно оператор в течение примерно полугода выставляет какой-нибудь средний счет без учета реального потребления счетчиков. Потом раз в полгода – год производится сверка с фактическими показателями и делается коррекция – часть суммы возвращается или, наоборот, придется еще доплатить. По итогам корректируется стандартный месячный платеж на следующие полгода – год и дальше снова все повторяется.

Заметьте! За электроэнергию в Польше пользователям начисляется плата с учетом двух тарифов: базового и льготного. Льготный действует с 23:00 до 7:00 и с 14:00 до 16:00 – в настоящее время кВт стоит 0,27 злотых. В квартирах установлены двухтарифные счетчики, но, кроме оплаты фактически использованных кВт, оплачивается еще 13 – 14 злотых абонплаты.

Плата за коммунальные услуги в Польше может существенно отличаться / Фото pexels

Что такое "czynsz" и что входит в его стоимость

Если с расходами на газ, воду, отопление и электроэнергию все более или менее понятно, то с фиксированными платежами, включенными в "czynsz" (чинш), следует разобраться поподробнее.

То, что входит в чинш и какие дополнительные взимания предусмотрены, зависит от многих факторов. Часто бывает так, что в одном городе арендная плата за схожие по площади квартиры разная в зависимости от того, к какому кооперативу или обществу принадлежит жилье. В свою очередь, размер арендной платы за квартиру чаще всего зависит от двух типов сборов – зависимых от администратора (в результате расходов на эксплуатацию имущества) и независимых от него. Следовательно, плату за пользование недвижимостью можно разделить на:

Независимые от администратора комиссии, входящие в чинш

плата за отопление;

вывоз мусора;

налог на собственность;

оплата за электроэнергию в местах общего пользования дома,

абонемент на воду и оплата за водопотребление (может быть усреднена ежемесячная стоимость, установленная в соответствии с показателями счётчика, сверяемых каждые полгода – год).

Комиссии, определяемой администратором

плата за услуги (в зависимости от размера квартиры) – включает, например, расходы на уборку, кошение травы, уборку снега, устранение дефектов, а также зарплату работников кооператива;

расходы по страхованию имущества;

списание в фонд реконструкции, из которого оплачивается, например, покраска лестницы, утепление здания, обновление крыши или ремонт канализации;

обслуживание домофонов, лифтов и т.д.

Итак, "czynsz", по определению, – это обязательная плата за использование некоторых помещений. Вместе с тем, неточность этого описания создает массу проблем, часто заканчивающихся недоразумением между собственником и арендатором. Иногда это даже приводит к финансовым потерям. И если вы понесли непредсказуемые расходы за границей и нуждаетесь в денежной поддержке от родных, воспользуйтесь сервисом TransferGo. Это удобный и надежный способ отправки средств. А пригласив больше друзей к пользованию TransferGo, получите бонус в размере 22 евро!