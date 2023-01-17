Так, наконец Испания стала приглашать удаленных работников. В стране приняли новый закон о цифровых кочевниках, а прием заявок на визу стартует уже в 2023 году. Все еще неизвестны все детали получения иностранцами такого вида на жительство, но известны основные условия.

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К слову! Многие страны предлагают удаленным работникам и их иждивенцам визы Digital Nomad. Вот 7 необычных стран, где можно жить и работать цифровым кочевникам.

Испанская виза для цифровых кочевников: основные положения

Работа может быть любой отдаленной, речь идет не только о работниках сферы IT. Если вы бухгалтер, работаете в SMM или репетитор и можете с компьютером или телефоном работать из любой точки мира, то это тоже ваша опция.

Важно иметь три года стажа по этой профессии или профильное образование.

Компания, в которой вы трудоустроены, должна существовать не менее года и вы должны в ней работать не менее 3 месяцев.

На получение визы документы можно подавать прямо на территории Испании. Даже с туристической визой. И даже в последний день действия туристической визы. Главное, чтобы вы легально находились в стране.

Претендовать на получение вида на жительство в Испании могут и родные владельца визы цифрового кочевника. Приобщать к программе можно и детей, и мужа или жену, и даже родителей.

Вид на жительство выдают на год или на три года. Это зависит от вашего рабочего договора. Затем можно продлить еще на 2 года, а затем получить разрешение на постоянное проживание в Испании.

Испанское правительство предъявляет требования и к минимальному доходу фрилансеров, претендующих на визы цифровых кочевников. Его уровень еще не установлен, но, скорее всего, он будет вдвое превышать минимальную заработную плату в стране. Поскольку сейчас она составляет 1 050 евро, заявители должны доказать, что получают не менее 2 – 3 тысяч евро на месяц.