В то же время аэропорт заявил, что готов платить по 350 евро за каждый аннулированный билет. Такие меры будут стоить "Схипголу" от миллиона евро в день и будут продолжаться до тех пор, пока очереди не уменьшатся.

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Как известно, пассажиропоток в аэропорту Амстердама вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Так, за неделю 17 – 24 сентября аэропорт обслужил 2 141 рейс. Дело в том, что люди, практически во всем мире, освободились от "оков" COVID-19 и снова начали путешествовать.

Еще летом в "Схипголе" начались значительные сбои из-за большого пассажиропотока. Тогда возникли многочасовые очереди и проблемы с доставкой багажа. Летом сотрудникам службы безопасности аэропорта доплачивали по 5 евро в час, в сентябре это отменили, и работники начали увольняться. Тогда снова начались "километровые" очереди.