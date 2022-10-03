Ryanair распродает дешевые билеты из Польши

Акция продлится до 9 октября. Совершить путешествие по дешевым билетам можно с 1 октября по 30 ноября.

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Акция на дешевые билеты Ryanair позволяет сэкономить на перелетах в города Греции, Италии, Испании, Франции и других европейских стран.

Бюджетное путешествие осенью можно запланировать из польских аэропортов Варшавы, Катовице, Познани, Кракова, Вроцлава и Гданьска.

Какие цены на билеты:

Самые низкие цены – от 39 злотых (8 евро) в одну сторону. По такой цене можно улететь из Катовице в Дортмунд (Германия). А из Катовице в Осло – за 43 злотых (8,5 евро).