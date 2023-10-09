Устойчивое развитие превыше всего: какой город получил титул "Зеленая столица Европы" в 2025 году
Источник:Made in Vilnius
Европейская комиссия официально назначила Вильнюс зеленой столицей Европы на 2025 год. Этот почетный титул, присвоенный литовской столице, признает ее приверженность к экологической устойчивости и провозглашает новую эру экологического сознания для города.
Вильнюс – зеленая столица Европы 2025 года
Конкурс проводится с 2008 года. Эта идея, призванная поощрить города быть как можно более дружественными к природе и создать более здоровую среду для самих граждан, возникла в меморандуме о взаимопонимании, подписанном пятнадцатью европейскими городами.
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Подаваться на конкурс могут любые города. Обычно из претендентов выбирают десять лучших.
Оценивают их по семи критериям:
- качество воздуха,
- качество воды,
- уровень шума,
- управление отходами,
- развитие циркулярной экономики,
- содействие биоразнообразию,
- адаптация к изменению климата.
Позже Еврокомиссия выбирает три финалиста. В этом году ими оказались литовский Вильнюс, португальский Гимарайнш и австрийский Грац. Выдающемуся городу достается титул "зеленой столицы" и 600 000 евро на проведение ивентов и реализацию проектов.
Эта престижная награда – важная оценка для нашего города и подтверждение того, что мы идем в правильном направлении. Мы стремимся к 2030-му сделать Вильнюс полностью климатически нейтральным городом,
– говорит мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.
Он добавил, что с каждым годом город уделяет все большее внимание поддержке биоразнообразия, смягчению влияния климата, более устойчивой мобильности и эффективному управлению городской жизнью. По мнению мэра столицы, энергонезависимости города необходимо уделить первостепенное значение.
Вильнюс был назван Зеленой столицей Европы 2025 года / Фото UnSplash
Кто имеет титул сейчас?
Стокгольм первым за последнее десятилетие получил титул Зеленой столицы Европы. В этом году Зеленую столицу Европы представляет Таллин, а в 2024-м – это будет Валенсия.
Заметим, что Зеленые столицы становятся частью сети Зеленых столиц, состоящей из 36 городов, и продолжают сотрудничество над амбициозными идеями городского развития.
При этом итальянский Тревизо и испанский Виладекан стали маленькой Зеленой столицей Европы. Города с численностью населения 20 000 и более могут претендовать на звание малой европейской столицы или города зеленых листьев до 100 тысяч населения.Обратите внимание: столицу Чехии признали лучшим городом Европы для путешествий наедине. Отметили высокий уровень безопасности и особую атмосферу.