Португалию снова назвали "лучшим направлением Европы"

Страна стала победителем более чем в 20 категориях конкурса. В частности, в этом году получила признание своей авиакомпании, курортов, гостиниц и туристических мест.

Читайте также Итальянский уикенд: какие города могут заменить переполненную туристами Венецию

Так, например, жюри World Travel Awards 2023 отметили:

Порту как лучшее место для отдыха

Порту / Фото UnSplash

Алгарве назвали лучшим пляжным направлением

Алгарве / Фото UnSplash

Главный приключенческий туристический объект Европы – Passadiços do Paiva

Passadiços do Paiva / Фото UnSplash

Одна из лучших авиакомпаний региона – TAP Air Portugal

TAP Air Portugal / Фото airwaysmag.com

В общем, "лучшей" в Европе Португалию называли с 2017-го. Лишь однажды – в 2021-м – страна уступила позицию Греции.

Прагу признали лучшим городом Европы для соло-путешествий