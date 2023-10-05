Португалию снова назвали "лучшим направлением Европы"
Страна стала победителем более чем в 20 категориях конкурса. В частности, в этом году получила признание своей авиакомпании, курортов, гостиниц и туристических мест.
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Так, например, жюри World Travel Awards 2023 отметили:
- Порту как лучшее место для отдыха
Порту / Фото UnSplash
- Алгарве назвали лучшим пляжным направлением
Алгарве / Фото UnSplash
- Главный приключенческий туристический объект Европы – Passadiços do Paiva
Passadiços do Paiva / Фото UnSplash
- Одна из лучших авиакомпаний региона – TAP Air Portugal
TAP Air Portugal / Фото airwaysmag.com
В общем, "лучшей" в Европе Португалию называли с 2017-го. Лишь однажды – в 2021-м – страна уступила позицию Греции.
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