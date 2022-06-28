Так, в сервисе Bolt в Польше заработает новая функция. Речь идет об услуге "женщины для женщин" . Она предполагает то, что женщины, вызывающие такси, могут просто в приложении заказать машину с женщиной за рулем. Таким образом компания хочет предотвращать изнасилование в такси.

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Новая услуга может появиться уже в июле.

Женщины подвергаются риску в такси

На сегодня только в Варшаве рассматривают примерно 20 дел, касающихся сексуального насилия. Все пострадавшие женщины вызывают такси через приложение.

Одно из таких преступлений получило особую огласку. Речь идет о случае в Варшаве, который произошел 12 июля. Тогда девушка, возвращаясь домой из ночного клуба, вызвала машину через приложение Bolt. По дороге она заснула. Когда проснулась, заметила, что с нее стянули одежду, а на ней лежит водитель такси, тоже раздетый.

Девушка сумела выбраться из машины, вскоре после этого обратилась в полицию. 15 июня подозреваемый водитель Bolt был задержан в Гданьске. Мужчина арестован, ему грозит до восьми лет лишения свободы.