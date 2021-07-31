В Варшаве создадут Хартию прав бездомных: что это значит
Источник:The Warsaw
Люди, которые оказались на улице, часто сталкиваются с дискриминацией. Это происходит из-за неосведомленности населения и игнорирование проблем бездомных. В столице Польши придумали, как улучшить ситуацию.
Хартия прав бездомных обеспечит людей правом на временное убежище и почтовый адрес. Документ также направлен на противодействие дискриминации людей, не имеющих дома, и на повышение осведомленности жителей города.
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Что известно о создании Хартии прав бездомных в Варшаве
Как и в других европейских мегаполисах, в Варшаве живет большое количество бездомных людей. Мы хотим, чтобы эти жители чувствовали поддержку города, поэтому мы интенсивно работаем над Хартией прав бездомных,
– сообщила Альдона Махновса-Гура, вице-президент Варшавы.
Хартия прав бездомных в Варшаве будет касаться прав на:
- достойное временное убежище;
- выполнения действий, необходимых для выживания;
- свободное перемещение общественным пространством;
- использование общедоступных санитарных узлов;
- доступ к услугам, которые спасают жизни;
- участие в выборах;
- наличие почтового адреса.
Хартию планируют принять в начале 2022 года.
Никого не должна постигнуть бездомность, но если это происходит, необходимо защитить права и достоинство людей, которые находятся в этой ситуации,
– отмечает мэрия столицы.
К слову, подобные документы уже действуют во многих странах Европы:
- Испании;
- Великобритании;
- Франции;
- Словении.