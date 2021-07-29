Даумантас Двилинскас, СЕО и основатель онлайн-сервиса международных денежных переводов TransferGo дал ценные советы о том, как действовать пользователям Интернета, чтобы не оставить мошенникам шанса приблизиться к счетам.
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Мошенники – всюду, но решение есть
Даумантас Двилинскас подчеркивает, что безналичные денежные переводы однозначно являются более надежными способами передачи средств, чем операции с наличными. Цифровые сервисы имеют специальные системы защиты транзакций. Поэтому владельцы банковских карточек и пользователи мобильных финансовых приложений, как правило, имеют сформированное чувство безопасности.
В то же время переход на онлайн-переводы не гарантирует стопроцентную защиту от интернет-мошенников. Ведь желающие незаконно воспользоваться чужими благами найдутся в любой сфере.
Мошенники всегда там, где есть каждый из нас. Они похищают доступ к карточкам и пытаются провести столько денег, сколько могут перед блокировкой и тем, как их остановят,
– рассказывает СЕО TransferGo.
Господин Двилинскас напоминает, что чаще всего финансовые мошенники находят своих жертв в соцсетях. Но не спешите удаляться с фейсбука. Таких злоумышленников распознать легко. Они присылают электронные письма со странных доменов и адресов электронной почты, связываются с вами неожиданно, выставляют свои условия или даже предлагают деньги за то, чтобы жертва передала доступ к своему аккаунту.
Таких подозрительных лиц надо проверять. Например, делать соответствующие запросы о них в поисковиках. Об инциденте следует рассказать службе поддержки клиентов. Их работа заключается в том, чтобы обеспечить пользователям ощущение комфорта и безопасности, поэтому они точно дадут полезные советы.
Мошенников в Интернете несложно распознать по типичному поведению / Фото Pexels
Главное при столкновении с мошенником – хранить свои данные в тайне, говорит соучредитель TransferGo.
Служба поддержки никогда не запрашивает данные карточки и код CVV. Единственное место, где можно вписывать эти данные – это официальное мобильное приложение сервиса, которое полностью защищено,
– отмечает Даумантас Двилинскас.
Если человек все-таки потерял бдительность в начале, и мошенник приблизился к его данным, лучше заблокировать карту, советует Даумантас. Разблокировать аккаунт значительно легче, чем вернуть украденные средства.
Служба поддержки никогда не запрашивает данные карточки и код CVV / Фото Pexels
Почему безопасность – приоритет для TransferGo
Как СЕО международного финансового сервиса Даумантас Двилинскас сталкивался с различными ситуациями. Рассказывает, что за время своей практики понял: нужно не только использовать инновационные технологии, шифрование вебпродуктов и программ, но и наблюдать за реакцией клиентов. Важным является убеждение, что у пользователей есть чувство безопасности. А еще большое значение имеет то, что сервис прост в использовании. Чем меньше сложностей и чем легче пользователю понять функционал, тем труднее будет мошенникам сбить человека с толку.
Поэтому TransferGo гарантирует простые инструкции для пользователей и сильную защиту от мошенников. Компания постоянно следит за рейтингом на международном веб-сайте отзывов Trustpilot, на котором пользователи могут оставлять свои комментарии, писать впечатления и пожелания. Это позволяет поддерживать доверие клиентов на самом высоком уровне. Также для украинских пользователей работает служба поддержки на родном языке и есть возможность напрямую связаться с сотрудниками компании через соцсети.
Даумантас Двилинскас / Фото TransferGo