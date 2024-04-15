Пейзажи потрясут: в Варшаве открывается новая смотровая площадка: в Варшаве открывается новая смотровая площадка

Посмотреть на Варшаву скоро можно будет с высоты 72 метра. Смотровую площадку обустроят на трубе мусоросжигательного завода на правом берегу города.

Запланировано, что площадка заработает во второй половине 2024 года. Она будет расположена на трубе мусороперерабатывающего завода, расположенного на границе городов Таргувка и Рембертув.

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Смотровая площадка будет на трубе мусоросжигательного завода

Осмотр будет предлагаться по предварительной записи, как в составе группы, так и в индивидуальном порядке. Эта экскурсия будет интегрирована в образовательный маршрут, который будет пролегать через территорию завода.

В Варшаве открывается новая смотровая площадка / Фото Jakub Turowicz / MPO Warszawa

С целью улучшения экологической устойчивости на заводе будет внедрена современная система очистки дымовых газов. Кроме того, планируется заносить отходы внутрь здания, чтобы их не было видно с крыши.

Над залом для складирования отходов будет построена зеленая крыша, которая также будет служить местом проведения школьных экскурсий. Также в помещении планируется открыть амфитеатр для образовательных целей, что позволит проводить занятия в уникальной обстановке.

На Мальте могут запустить дирижабли

Одна из европейских стран рассматривает возможность использования дирижаблей в качестве общественного транспорта. Говорится о Мальте. Вероятно, ближайшее время с Мальты на соседний остров Гозо и на Сицилию можно будет попасть на дирижабле.

Использование дирижаблей позволит сократить вредные выбросы на 90%, поскольку для него не нужна длинная полоса, и компании-перевозчики могут не зависеть от крупных аэропортов.