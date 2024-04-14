Поэтому, вероятно, ближайшее время с Мальты на соседний остров Гозо и на Сицилию можно будет попасть на дирижабле. Британская компания HybridAir Vehicles сообщила о переговорах с Transport Malta относительно их услуг.

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На Мальте могут запустить дирижабли

Использование дирижаблей позволит сократить вредные выбросы на 90%, поскольку для него не нужна длинная полоса, и компании-перевозчики могут не зависеть от крупных аэропортов.

Отмечается, что 60% подъемной силы дирижабля обеспечивается гелием, а 40% электродвигателями. Дирижабли летают со скоростью, сравнимой с высокоскоростным поездом, и не издают лишнего шума.

Не исключено, что в ближайшее время жители и гости Мальты смогут путешествовать на соседний остров Гозо и на Сицилию (Италия) на дирижаблях. Сейчас на остров Гозо можно добраться паромом, а на Сицилию – самолетом или также на пароме.

Мальта планирует запустить дирижабли / Фото Unsplash

Что известно об инициативе?

Производством дирижаблей занимается британская компания. Их дирижабли способны перевозить до 100 человек. Компания HAV планирует производить по 24 дирижабля в год.

Идея использования дирижаблей в качестве общественного транспорта уже нашла отклик в Испании. Авиакомпания Air Nostrum Group планирует приобрести 10 дирижаблей, чтобы частично заменить на них региональные авиарейсы.

При этом начальные испытания HAV в 2016 году были неудачными: дирижабль спикировал и повредил часть кабины экипажа.

К слову, французская компания по экотуризму Grands Espaces планирует использовать дирижабли британского производства Airlander 10 для путешествий в Арктику с 2028 года. Правда, только через несколько лет.