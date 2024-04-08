Детали рассказали в местном Департаменте полиции. Там отметили, что "коктейли Молотова" бросил неизвестный.

Обратите внимание Телепорт из аэропорта: как пассажиры оказываются в США еще до вылета из своей страны

По данным правоохранителей, первый "коктейль Молотова" в здание бросили около 02:15. Между тем уже в 02:46 в российское посольство "полетел" второй "коктейль". Отмечают, что в результате инцидента повреждения получила стена здания. Масштаб ущерба пока устанавливают.

Правоохранители рассказали, что пока не установили, кто бросил "коктейли Молотова". Никакие детали пока не раскрывают.

Россия пытается остановить работу европейской железной дороги

Кроме того, в Европе заявили, что Россия пытается остановить работу европейской железной дороги. Отмечают, что к этому привлекли хакеров, которые работают на официальную Москву. Мартин Купка – министр транспорта Чехии – отметил, что Россия хочет помешать работе железной дороги в рамках своей кампании по дестабилизации ситуации в ЕС.

С 24 февраля 2022 года в ЕС зафиксировали тысячи попыток атаковать железную дорогу. В частности, россиянам во время прошлых атак из строя удалось вывести из строя системы продажи билетов. Кроме того, зафиксировали вмешательство в сигналы, что привело к серьезным авариям.