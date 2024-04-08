В сети уже шутят о телепорте и магии. В то же время в реальности говорится лишь о четко организованном бюрократическом процессе.

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По состоянию на 2024 год "островки США" уже функционируют в 14 международных аэропортах в разных уголках мира. Там пассажиры проходят таможенный контроль США, фактически находясь в другой стране.

Этот сервис называют Preclearance – предварительное оформление. Его осуществляет погранично-таможенная служба США (Customs and Border Protection) еще до того, как пассажиры сядут в самолет. Для пассажиров это гарантирует приятный бонус: пассажиры прилетают в США в зону внутренних рейсов. Далее они могут просто забрать багаж и без проверок пойти по делам.

Сервирс Preclearance имеют аэропорты в:

Канаде;

Ирландии;

ОАЭ.

Также услугой могут воспользоваться пассажиры, которые вылетают из аэропортов Карибских островов.

Интересно, что прообраз Preclearance изобрели раньше, чем сами самолеты. Впоследствии процедура стала очень популярной и изменила к лучшему жизнь тысяч путешественников. Кроме того, именно так появилось тысячи шуток о магии.