Подозревают, что именно Москва "стоит" за хакерскими атаками на сети чешского национального железнодорожного оператора, а также – железнодорожные компании в странах Балтии и Румынии.

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Детали об атаке России

Мартин Купка – министр транспорта Чехии – рассказал, что Россия делает многочисленные попытки вмешаться в работу железнодорожных сетей ЕС. В общем страна-агрессор делает это в рамках своей кампании по дестабилизации Евросоюза.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Москва осуществила уже тысячи попыток атаковать европейскую транспортную систему. По словам Купки, во время прошлых атак из строя вышли системы продажи билетов, а также – вмешательства в сигналы привели к серьезным авариям.

В течение последних двух лет зафиксировали кибератаки "пророссийских хакерских групп" на железнодорожные компании стран Балтии и Румынии.

Кроме того, Купка сообщил и радостную новость. Чехия по состоянию на 2024 год планирует строительство высокоскоростной железнодорожной линии. Она соединит Берлин, Прагу и Вену. Добраться можно будет за 4 часа. Отмечают, что также введут ограничения на возможность иностранных операторов участвовать в тендерах.