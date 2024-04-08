Деталі розповіли у місцевому Департаменті поліції. Там наголосили, що "коктейлі Молотова" кинув невідомий.

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За даними правоохоронців, перший "коктейль Молотова" у будівлю кинули близько 02:15. Тим часом вже о 02:46 у російське посольство "полетів" другий "коктейль". Зауважують, що внаслідок інциденту пошкодження отримала стіна будівлі. Масштаб збитків наразі встановлюють.

Правоохоронці розповіли, що наразі не встановили, хто кинув "коктейлі Молотова". Жодні деталі наразі не розкривають.

Росія намагається зупинити роботу європейської залізниці

Окрім того, у Європі заявили, що Росія намагається зупинити роботу європейської залізниці. Наголошують, що до цього залучили хакерів, які працюють на офіційну Москву. Мартін Купка – міністр транспорту Чехії – наголосив, що Росія хоче перешкодити роботі залізниці у межах своєї кампанії з дестабілізації ситуації у ЄС.

Від 24 лютого 2022 року у ЄС зафіксували тисячі спроб атакувати залізницю. Зокрема, росіянам під час минулих атак з ладу вдалося вивести з ладу системи продажу квитків. Окрім того, зафіксували втручання у сигнали, що призвело до серйозних аварій.