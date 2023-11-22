Стационарный офис "Паспортный сервис" для украинцев теперь еще в одной стране: доступны услуги

"Паспортный сервис" в Праге перешел в стационарный офис, прекратив работу мобильных пунктов, расположенных в микроавтобусах. Это изменение направлено на оптимизацию и повышение эффективности служб оформления паспортов в городе.

К слову, теперь еще и стала доступна услуга обновления водительских прав. Узнайте подробнее новый адрес "Паспортного сервиса" и как записаться на получение услуг.

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В Праге заработал стационарный офис "Паспортного сервиса"

Мобильные офисы "Паспортного сервиса" работали в Праге с марта 2023 года. Прием людей проходил в 5 – 6 микроавтобусах, но их работа была прекращена.

С 20 ноября заработал стационарный офис, где обслуживают людей в 13 окнах. Теперь все официальные услуги доступны в новом стационарном офисе.

В центре можно получить следующие услуги:

оформить внутренний паспорт гражданина Украины;

оформить паспорт гражданина для выезда за границу;

обменять водительское удостоверение, получить водительское удостоверение вместо утраченного.

Работа нового офиса

Новый стационарный офис, куда можно обратиться за оформлением украинских документов, расположен по адресу Michelská 1552/58, Praha 4.

График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, выходной – воскресенье.

Восстановить утраченные права можно в сервисах ГП "Документ"

Предварительная запись через электронную очередь на любую услугу обязательна. Запись можно осуществить самостоятельно по ссылке . Живой очереди в офисе нет.

Украинцы за границей могут воспользоваться услугой восстановления водительского удостоверения в паспортных сервисах. Это можно сделать в пяти странах Европы: в Чехии, Германии, Польше, Турции и Испании. В Словакии пока есть возможность только обменять документы.

На прием в отделение ГП "Документ" за границей можно записаться онлайн или занять живую очередь. Чтобы восстановить водительские права, с собой нужно иметь паспорт, идентификационный код, а также документ об изменении личных данных (при необходимости).

Администратор соберет всю необходимую информацию и сделает фотографию клиента. Далее заявку посылают в украинский сервисный центр МВД. Ее одобряют и заказчик получает новое удостоверение.