В Чехии раньше можно было только обменять водительское удостоверение. Теперь утраченный или украденный документ можно полностью восстановить. Как это сделать – объясним дальше.

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Водители в Чехии могут восстановить украинские права

Услугой можно воспользоваться в чешском отделении государственного предприятия "Документ". Оно находится по адресу: г. Прага, площадь Республики 656/8. На прием можно записаться онлайн или занять живую очередь.

С собой следует взять паспорт, идентификационный код, а также документ об изменении личных данных (при необходимости).

После того, как администратор получает все необходимые документы, гражданину делают фотографию. Далее создается заявка на восстановление водительского удостоверения, которую уже в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД. После одобрения заказчик получает новый документ.

Восстановление и обмен водительского удостоверения доступно еще в четырех странах: Германии, Польше, Турции и Испании. А в Словакии пока можно только обменять документы.

Удостоверение можно заказать с доставкой за границу

В октябре МВД запустило услугу для водителей за границей, желающих заказать обмен удостоверения с доставкой. Пока такая опция доступна только украинцам в Польше. Заказать документ с международной доставкой Укрпочты можно в кабинете водителя.

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо сделать всего несколько кликов. Войти в персональный кабинет водителя, выбрать причину обмена удостоверения, указать международную доставку и оплатить новый документ. После этого сервисный центр МВД обработает заявку и отправит готовое удостоверение на выбранное отделение почты за границей.

Новое водительское удостоверение будет стоить примерно 311 гривен за админуслугу и бланк. А доставка в Польшу обойдется где-то 960 гривен. Срок доставки удостоверения – около 2 недель.