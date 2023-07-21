Охотился на украинские авто: в Праге осудили мужчину, который дрелью пробивал шины

В Праге парижанин пробивал дрелью шины автомобилям с украинскими номерами. Суд оштрафовал злоумышленника.

В Праге осудили мужчину, который дрелью повреждал украинские авто

Ему придется выложить 100 000 крон (около 4 200 евро). Полиция задержала пражанина в сентябре 2022 года непосредственно после совершения очередного преступления.

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По данным полиции, с середины апреля до начала сентября 2022 года он с помощью дрели повредил 35 шин в двух десятках автомобилей с украинскими номерами.

Дрель у мужчины конфисковали, судебный приговор уже вступил в силу.

Обвиняемому грозило наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за повреждение чужого имущества на почве ненависти к украинцам, однако ему повезло – выписали только штраф.

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