Анастасия планировала доехать из Клоппенбурга в Оснабрюк, а там пересесть на автобус. Но не сложилось: проводница высадила женщину с сыном из поезда, а вещи – вынесла на платформу. Почему Анастасия видит в этой ситуации дискриминацию из-за того, что она украинка – читайте дальше.

К теме: Президент Чехии встретился с украинской девочкой, которую затравили одноклассники

Высадили с ребенком

О неприятном опыте в поезде в Германии женщина рассказала в фейсбуке. Дело в том, что билет Анастасия приобрела онлайн заранее, однако во время поездки обнаружила, что ошиблась с датой. В этот момент подошла проводница. Украинка объяснила, что случайно приобрела неправильный билет, поэтому сейчас же забронирует на сегодняшний день. Но это не помогло.

Проводница говорила на немецком языке и не понимала английского. Она требовала у Анастасии ID-карту и немецкий адрес. Украинка пыталась объяснить, что не живет в Германии, а возвращается домой после туристического путешествия.

Женщина берет в руки мой паспорт, после чего на немецком реагирует "ааааа Украина, ну все ясно" и еще что-то очень быстро и громко говорит, выкрикивает, смеется, я не уловила смысл,

– пишет Анастасия.

Далее проводница потребовала у украинки с сыном немедленно выйти из поезда. Анастасия решила позвонить другу, проживающему в Германии и хорошо знающему язык. Мужчина на немецком извинился за ошибку с датой билета и предложил сейчас же приобрести правильный онлайн. Пытался объяснить, что Анастасия спешит на автобус.

Женщина не дослушивает, бросает мой телефон на сиденье рядом, когда из него еще слышно объяснение друга. В тот же миг хватает мой рюкзак (мои личные вещи!!!) и быстро идет с ним к выходу, крича – ausgehen (выходить),

– рассказывает украинка.

Когда поезд остановился, проводница вынесла рюкзак женщины на платформу. Анастасия попыталась объяснить, что такие действия – противоправные, но получила резкий ответ: чтобы она "убиралась в Украину, ведь здесь ей нечего делать".

Быть дискриминированной за украинское гражданство в другой стране – это неприятное ощущение,

– подытожила Анастасия.

Под постом украинка добавила фото идеальной улочки в Клоппенбурге. Но, по словам Анастасии, такая идеальность может скрывать более глубокие проблемы.

"Идеальный" Клоппенбург / Фото с фейсбук Анастасии Гудымы

Она искренне не понимает, почему оказалась с ребенком посреди немецкого села рядом с закрытым вокзалом. Неужели из-за ошибки с датой? Или все же из-за дискриминации по национальному признаку? В конце своего поста Анастасия отметила, что обратилась в посольство и написала заявление в полицию. Также ее жалобу должен рассмотреть перевозчик.