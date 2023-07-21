У Відні невідомі нанесли на авто з українськими номерами літеру "‎Z". Австрійська поліція розпочала розслідування і вже шукає порушників.

Акт вандалізму зафіксували на ранок у віденському районі Донауштадт. Символ "‎Z" помітили на шістьох автівках з українськими номерами. У віденській поліції підтвердили: станом на сьогодні розслідують 6 справ за підозрою у пошкодженні майна невідомими зловмисниками. Державне відомство з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом також було поінформоване про цей інцидент.

У Німеччині жінку з дитиною висадили з потяга

Українка Анастасія Гудима їхала міжміським потягом до німецького Оснабрюка. Але під час перевірки квитків жінка потрапила у неприємну ситуацію.

Анастасія планувала доїхати з Клоппенбурга до міста Оснабрюк, а там пересісти на автобус. Але не склалося: провідниця висадила жінку з сином із поїзда, а речі – винесла на платформу. Чому Анастасія вбачає в цій ситуації дискримінацію через те, що вона українка – читайте за посиланням.