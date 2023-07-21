В Праге осудили мужчину, который дрелью повреждал украинские авто
Ему придется выложить 100 000 крон (около 4 200 евро). Полиция задержала пражанина в сентябре 2022 года непосредственно после совершения очередного преступления.
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По данным полиции, с середины апреля до начала сентября 2022 года он с помощью дрели повредил 35 шин в двух десятках автомобилей с украинскими номерами.
Дрель у мужчины конфисковали, судебный приговор уже вступил в силу.
Обвиняемому грозило наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за повреждение чужого имущества на почве ненависти к украинцам, однако ему повезло – выписали только штраф.
Украинские автомобили в Вене разрисовали символом агрессии РФ
В Вене неизвестны нанесли на авто с украинскими номерами букву "Z". Австрийская полиция приступила к расследованию и уже ищет нарушителей.
Акт вандализма был зафиксирован на утро в венском районе Донауштадт. Символ "Z" заметили на шести автомобилях с украинскими номерами. В венской полиции подтвердили: по состоянию на сегодняшний день расследуют 6 дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками. Государственное ведомство по защите конституции и борьбы с терроризмом также было проинформировано об этом инциденте.
В Германии женщину с ребенком высадили из поезда
Украинка Анастасия Гудыма ехала междугородним поездом к немецкому Оснабрюку. Но при проверке билетов женщина попала в неприятную ситуацию.
Анастасия планировала доехать из Клоппенбурга в Оснабрюк, а там пересесть на автобус. Но не сложилось: проводница высадила женщину с сыном из поезда, а вещи – вынесла на платформу. Почему Анастасия видит в этой ситуации дискриминацию из-за того, что она украинка – читайте по ссылке.