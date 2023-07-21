В Вене неизвестны нанесли на авто с украинскими номерами букву "Z". Австрийская полиция приступила к расследованию и уже ищет нарушителей.

Акт вандализма был зафиксирован на утро в венском районе Донауштадт. Символ "Z" заметили на шести автомобилях с украинскими номерами. В венской полиции подтвердили: по состоянию на сегодняшний день расследуют 6 дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками. Государственное ведомство по защите конституции и борьбы с терроризмом также было проинформировано об этом инциденте.

В Германии женщину с ребенком высадили из поезда

Украинка Анастасия Гудыма ехала междугородним поездом к немецкому Оснабрюку. Но при проверке билетов женщина попала в неприятную ситуацию.

Анастасия планировала доехать из Клоппенбурга в Оснабрюк, а там пересесть на автобус. Но не сложилось: проводница высадила женщину с сыном из поезда, а вещи – вынесла на платформу. Почему Анастасия видит в этой ситуации дискриминацию из-за того, что она украинка – читайте по ссылке.