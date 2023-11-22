В следующем году Укрзализныця планирует запустить новые маршруты за границу: Днепр – Хелм, Чоп – Вена и Чоп – Прага. Что известно о будущих рейсах – дальше в материале.

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Новые железнодорожные маршруты из Украины за границу

В компании рассказали, что новый график движения поездов на 2024 год был разработан, учитывая пожелания пассажиров. В мобильном приложении УЗ более 7 000 пользователей оставили свои отзывы и предложения. Больше пассажиры обращали внимание на улучшение дефицитных сообщений: горных и международных.

В общем, за время войны мы отстроили широкую сеть международных маршрутов. По объемам практически компенсирован трафик регулярных авиационных рейсов. Также продолжим развивать и хабовую модель перевозок, как для внутренних рейсов, так и для международных,

– отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Новые рейсы Днепр – Хелм, Чоп – Вена и Чоп – Прага запустят уже с 10 декабря. После обновления расписания у компании будет уже 22 международных сообщения. В последние годы произошло масштабное расширение. В начале 2022 года курсировало всего 9 международных рейсов.

Поезд №119/120 Днепр — Хелм будет с удобной стыковкой в направлении Варшавы. Это на 4 часа ускорит дорогу для днепрян в польскую столицу, если сравнивать с сообщением через Перемышль.

Международные поезда Чоп — Вена и Чоп — Прага будут иметь стыковку с рядом внутренних поездов, чтобы пассажиры могли добраться из разных регионов Украины.

Также компания ускоряет движение поезда №35/36 Одесса – Перемышль. Из Одессы в Перемышль время в пути сократится на 50 минут, а из Перемышля в Одессу – почти на 2 часа.

Поезд в Австрию: маршрут Чоп – Вена и билеты онлайн

УЗ до конца этого года разрешит онлайн продажу билетов на поезд в Вену. Также раскрыли некоторые подробности нового маршрута Чоп – Вена, который появится в 2024 году. О нем рассказал член правления Укрзализныци, руководитель пассажирского направления Александр Перцовский.

Чоп становится мощным хабом. Чоп – Вена – это поезд, который будет в нашем сообщении связан и с Киевом, и со Львовом,

– заявил он.

Сейчас в Вену и Будапешт курсируют только два вагона на 60 мест, но австрийское направление довольно популярно. Поэтому Укрзализныця планирует увеличить количество мест до 100 – 150. Поезд в Вену будет иметь подвижной состав, который до этого курсировал из Австрии в Румынию.