Украинские бизнесмены в Польше показали очень хорошие результаты за этот год: количество предпринимателей выросло до 14 тысяч. Это почти столько же, как за весь 2022 год. Прогресс украинцев проанализировал Польский экономический институт (PIE).

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Каждая десятая фирма

Для сравнения, за весь 2022 год в Польше начали собственное дело 16 тысяч украинцев. Тогда количество украинских бизнесов составило 6% от всех созданных предприятий.

Теперь ежемесячно в Польше регистрируют не менее 2 000 украинских компаний. До полномасштабного вторжения наши земляки здесь открывали в среднем до 200 предприятий в месяц.

С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 000 украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины 2023 года,

– сказала руководитель группы экономического прогнозирования Польского экономического института Катажина Дембковская.

Больше всего бизнес-проектов в сфере красоты / Фото Unsplash

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Какой бизнес популярен

С февраля 2022 года до конца июня 2023 года в польской Центральной базе информации о бизнесе было зарегистрировано 29 400 украинских ФЛП. Больше всего – в сфере строительства, информации, связи и услуг (85% – парикмахерские и косметологические услуги).

Для беженцев собственный бизнес часто является лучшим решением, чем работа по найму. Это хороший способ содержать семьи и работать по своей профессиональной квалификации.