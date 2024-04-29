В ФРГ ищут не только так называемых работников "рабочей силы", но и тех, кто квалифицирован в сферах IT и инженерии. Представителей каких профессий больше всего ищут на работу – читайте далее в материале.
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Какие требования к наиболее востребованным специалистам
В Германии особенно востребованы специалисты таких профессий:
- инженеры;
- профессиональные сиделки;
- IT-специалисты;
- водители грузовиков;
- мастера.
В частности, ищут много инженеров в области автоматизации, архитектуры, автомобильной промышленности, возобновляемой энергетики, защиты окружающей среды и искусственного интеллекта.
Сегодня на рынке труда наблюдается значительный спрос на водителей грузовиков. Потенциальные кандидаты должны иметь водительское удостоверение, выданное страной ЕС или Европейской экономической зоны, а также сдать специальный тест (базовая квалификация). Также необходимо знание немецкого языка на уровне B1. Среднемесячная заработная плата водителя грузовика составляет около 2 700 евро, а после уплаты налогов – 1 870 евро.
IT-специалисты могут получить работу могут получить работу в области разработки программного обеспечения, управления приложениями и кибербезопасности, имея не менее 3 лет соответствующего опыта работы в отрасли и владея немецким языком на уровне не ниже B1. IT-специалисты могут рассчитывать на среднемесячную зарплату в 6 000 евро, что составляет примерно 3 600 евро после отчислений. Это доход выше среднего.
В Германии нехватка IT-специалистов / Фото Pexels
Также в стране существует высокий спрос на профессиональных сиделок. Потенциальные кандидаты должны иметь профессиональную квалификацию, эквивалентную 3-летней немецкой программе. Или же кандидаты могут пройти оценочный тест или адаптационный курс, чтобы продемонстрировать свои теоретические и практические знания в этой области.
Еще есть требование знания немецкого на уровне минимум B1, потому что надо будет общаться с пациентами. Для того чтобы работать профессиональным сиделкой, необходима справка от немецкого врача – он должен дать подтверждение. Начальная заработная плата на этой должности составляет примерно 2 500 евро, а после отчислений остается 1 750 евро.
Кроме того, в Германии ищут:
- металлургов,
- сантехников,
- работников бетонных и стальных конструкций,
- каменщиков,
- паркетчиков,
- инженеров-электриков,
- уборщиков зданий.
В этих сферах можно зарабатывать примерно 3 000 евро в месяц (2 000 евро после отчислений).
Какие рабочие места в Германии больше всего нуждаются в специалистах / Фото Unsplash
Некоторые районы Германии не хотят принимать украинцев
В Германии постоянный приток мигрантов остается насущной проблемой. Ведь это создает значительные вызовы для местной власти, которая пытается справиться с непредсказуемым ростом населения.
В последнее время интеграция новоприбывших беженцев вызывает трудности, что приводит к растущему нежеланию принимать новых беженцев. Существуют ограниченные возможности размещения украинских беженцев.