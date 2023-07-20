Всего в рейтинге престижных паспортов 103 места. Украинский документ с прошлого года поднялся на четыре позиции.
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Паспорт Украины на 30 месте
Украинский загранпаспорт занял 30 строчку в международном рейтинге, отражающем изменения в безвизовом режиме стран мира. Этот список показывает, насколько свободно можно путешествовать по миру с тем или иным гражданством. Украина разделила 30 место с Гренадой и Сент-Люсией.
Украинцы сегодня могут посещать 146 стран мира. За последний год украинцы получили возможность в безвизовом режиме путешествовать в Джибути, Израиль и Суринам.
Лидеры и аутсайдеры
"Сильнейший" загранпаспорт в 2023 году у Сингапура. Граждане этой страны могут свободно путешествовать в 192 государства. Второе место разделили три европейские страны – Германия, Италия и Испания. Их резиденты могут без проблем посетить 190 государств.
Паспорт России в текущем году на 49 месте. Позиция страны-агрессора ухудшилась, ведь в январе 2022 года РФ была на 46 позиции. Беларусь – на 64 месте.
А три последних ступеньки разделили Сирия, Ирак и Афганистан. В последней стране граждане могут ездить только в 27 государств мира.
С полным рейтингом лучших паспортов вы можете ознакомиться по ссылке.