Волна западных санкций, наложенных на Россию, должна была остановить активный туризм россиян. Но оказалось, что они лишь несколько изменили локации для отдыха. На каких курортах мира сейчас можно встретить больше всего российских туристов и как они себя там чувствуют – читайте дальше.

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Где отдыхают россияне

Туристов из страны-агрессора можно встретить во многих государствах Южной Европы и Азии. Не всем нравится присутствие русских отдыхающих, хотя они, несомненно, вливают огромные деньги в мировую туристическую отрасль.

Турция

Самой популярной страной для россиян остается Турция. Это одно из немногих европейских государств, не запретившее полеты из России. Пока небо в ЕС закрыто, турецкие операторы предлагают рейсы из Москвы в Анталию и Бодрум примерно по 140 долларов.

Статистика, опубликованная на этой неделе, показывает, что в первом полугодии доход Турции от туризма вырос более чем на четверть и достиг 21,7 миллиарда долларов. И не последнюю роль в этом сыграли отдыхающие из РФ. В этом году ожидается, что около 7 миллионов российских туристов посетят Турцию.

Грузия

Вторая популярная страна, которую выбирают россияне для отпуска – Грузия. Только в 2022 году ее посетили более 1,1 миллиона российских путешественников, тогда как в 2021 году их было всего 200 тысяч.

Однако в последнее время в стране растет напряжение, связанное с наплывом российских туристов. Чего только стоят протесты, организованные грузинскими и украинскими активистами против швартовки российских круизных лайнеров в портах Грузии.

Антироссийский протест у круизного лайнера в Батуми / Фото RFE/RL

Таиланд

Также богатым россиянам в этом году очень нравится Таиланд. Согласно отчету Bloomberg, количество россиян, посетивших эту азиатскую страну, в этом году возросло более чем на 1000 процентов. По официальной статистике, только за первое полугодие в Таиланд прилетели 791 574 россиянина.

Особый наплыв испытал остров Пхукет. Почти половину всех вилл, проданных там с января, купили россияне – либо для отдыха, либо как место жительства, где можно "переждать" войну.

ОАЭ

Число россиян, путешествующих самолетами в Объединенные Арабские Эмираты, в прошлом году возросло на 63%. Состоятельные граждане РФ даже начали проживать в ОАЭ долгосрочно, потому что там нет таких публичных проявлений поддержки Украины, как в европейских государствах. Поэтому россиянам в Эмиратах спокойнее.

Россияне начали больше летать в ОАЭ / Фото Pexels

Кипр

Последней относительно популярной локацией для российских туристов является Кипр. Отдых здесь простым россиянам недоступен, ведь нет прямого авиасообщения и нужно платить визовый сбор в 80 евро. Однако для тех, кто может себе это позволить, перелет из России с короткой остановкой в Стамбуле или Ереване стоит около 280 долларов.