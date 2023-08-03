В Риме туристам хотят ограничить доступ к фонтану

Последний инцидент, подпитавший волну местного недовольства, связан с туристом, использовавшим фонтан Треви как объект аквапарка, нырнув из одной из статуй в бассейн. Это произошло ночью в четверг, 27 июля.

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Толпа, наблюдавшая за ним, снимала этот акт и аплодировала ему. Как сообщается, мужчину позже оштрафовала полиция.

Штрафов полиции и многочисленных обращений к здравому смыслу уже недостаточно. Туристы не могут безнаказанно делать все, что им вздумается, нужно уважение, и мы действительно должны сохранить самые ценные места в мире,

– сказал городской советник Алессандро Онорато.

Фонтан Треви, датируемый 18 веком и считающийся шедевром барокко, регулярно подвергается "неуважению", даже если огражден и охраняется. Поэтому советник Онорато, который отвечает за политику туризма и мероприятий в городском совете, обратился в министерство культуры Италии с просьбой разработать ограничения для посещения знаменитого места.

Если решение будет принято, на входе в памятник установят турникеты. Возможно, также будут взиматься плата за проход.

В Риме туристам хотят ограничить доступ к фонтану Треви / Фото UnSplash

В Италии уже давно обсуждают штрафы для туристов за порчу и осквернение памятников. Но их пока еще не ввели официально.

Акция-перформанс в фонтане Треви в Риме

Активисты итальянской группы Ultima Generazione ("Последнее поколение") устроили перформанс, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Для акции использовали наиболее популярное туристическое место в Риме – фонтан Треви.