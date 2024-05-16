Местные власти начали борьбу с чрезмерным туризмом. Отмечают, что Балеарские острова славятся своим гостеприимством. В то же время местные жители имеют право на спокойную жизнь. Сейчас люди активно жалуются на "нецивилизованное поведение в некоторых туристических районах".

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Штраф могут достигать до 1500 евро

По состоянию на весну 2024 года в ключевых туристических зонах островов Ибица и Майорка запретили распивать спиртные напитки. Исключение – террасы, а также – лицензированные территории. Кроме того, путешественники не смогут купить алкогольные напитки в местных магазинах от 21:30 до 08:00. К слову, похожий запрет сейчас рассматривают в Милане.

Между тем судам, на борту которых происходят вечеринки, запретят находиться в пределах около 2 километров от зон, которые указаны в указе. Кроме того, там не будут позволять посадку и высадку пассажиров.



Ибица – королевство вечеринок / Unsplash

Предупреждают, что штрафы за нарушение правил могут достичь 1500 евро (более 64 тысяч гривен). Местные жители приветствуют это решение. Однако туристы возмущаются. Они отмечают, что так Ибица может потерять свой вечерний вайб.