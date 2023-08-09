Несмотря на ограничения ЕС: Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз

Несмотря на беспокойство по безопасности, а также ограничения, введенные несколькими государствами-членами Европейского Союза, стало известно, что Германия выдала десятки тысяч виз гражданам России с февраля 2022 года. Немецкие консульства выдали почти 32 000 национальных виз.

Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз

Германия применяет менее ограничительные правила по выдаче виз и вида на жительство гражданам России. Кроме 32 тысяч национальных виз, была выдана еще 51 тысяча шенгенских виз.

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Национальные визы выдавались гражданам России, которые в основном въехали на территорию Германии за обычной шенгенской визой, действующей в течение 90 дней. После окончания этого периода россияне обращались за национальной визой, позволявшей им оставаться в стране на более длительный срок и устраиваться на работу.

Число обычных шенгенских виз, выданных гражданам РФ с февраля 2022 года, почти вдвое превышает количество национальных виз. Таких консульств выдали 51 тысячу. На основании шенгенской визы россияне могут въезжать в Германию, а также во все остальные страны, входящие в Шенгенскую зону.

Со всем тем, поскольку эта виза действительна только в короткий период времени, считается, что все, кто не подал документы на национальную визу, уже вернулись в Россию.

Помимо национальных и обычных шенгенских виз, как известно, Германия также выдавала гуманитарные визы россиянам – в основном журналистам, правозащитникам и людям, публично выступавшим против агрессии против Украины. Всего россияне получили 1665 гуманитарных виз.

В каких странах тоже выдавали визы?

Россиянам также выдали большое количество виз в других странах Шенгенского соглашения. Например, на три страны ЕС пришлось 60% всех виз, выданных гражданам России – это:

Финляндия (105 323 визы), Испания (154 450 виз), Италия (103 099 виз).

Другие страны также предоставили значительное количество виз россиянам в прошлом году:

Греция (61 840),

(61 840), Франция (55 285),

(55 285), Германия (38 809),

(38 809), Венгрия (25 081).

Официальные данные показывают, что уровень отказов гражданам России составил 10,2%, что значительно ниже среднего показателя, составляющего 17,9%.