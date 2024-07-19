Такой шаг связан с изменением правил предоставления бесплатного жилья с 1 сентября. Какие будут суммы новых выплат – читайте далее в материале!
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В Чехии увеличивают выплаты беженцам
Гуманитарная помощь беженцам состоит из выплат на жилье и проживание. По решению правительства, расходы на жилье вырастут до:
- 6 000 крон (237 евро) в месяц для уязвимых категорий;
- 4 000 крон (58 евро) – для всех остальных.
До 5 человек, проживающих в одном домохозяйстве, по-прежнему, будут учитываться при расчете пособия. Было внесено важное изменение, которое гарантирует, что размер выплат больше не будет зависеть от того, внесено ли жилье беженцев в специальный реестр. Ранее существовали различия в этих выплатах в зависимости от этого фактора.
Новым шагом стало объявление о том, что только домохозяйства беженцев, которые соответствуют определенным критериям дохода и жилищных условий, будут иметь право на получение гуманитарной помощи. Размер помощи будет определяться Минтруда с учетом дохода домохозяйства и стоимости жилья.
Какие изменения будут в Чехии для украинцев с 1 сентября?
С 1 сентября время, на который будут предоставлять бесплатное жилье, сократят до 90 дней. Эта норма будет касаться всех без исключения беженцев, включая уязвимые категории.
Те, кто использовал 90 дней в бесплатном жилье до сентября, должны будут выселиться или оплачивать свое проживание.