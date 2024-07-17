Какую помощь предложат украинцам в Польше и сколько времени продлится программа, рассказывает Закордон24.

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Кто сможет получить деньги?

Недавно Министерство внутренних дел и администрации Польши, Польский Красный Крест и PCPM официально объединили свои усилия для сотрудничества в рамках проекта под названием "Вместе к независимости". Эта инициатива призвана оказать поддержку украинским беженцам, которые сейчас проживают в коллективных центрах.

На новую программу было выделено почти 22 миллиона евро. 90% этого финансирования предоставляет Еврокомиссия. На неправительственные организации возложена ответственность за определение участников проекта и предоставление им непосредственной поддержки,

– говорится в сообщении.

Цель проекта - оказать помощь 6 000 украинских беженцев, проживающих в коллективных центрах с номером PESEL UKR. Инициатива предусматривает софинансирование расходов на переселение в течение 6 месяцев, что является важным первым шагом на пути к поддержке беженцев.

Беженцы в Польше также получат поддержку для лучшей интеграции и развития своей жизни в стране. Они будут включать:

индивидуальные карьерные консультации;

помощь в поиске работы;

курсы польского языка;

культурную и интеграционную деятельность.

Ожидается, что программа поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года. Правила участия в программе и условия использования поддержки еще разрабатываются. Детали в ближайшее время опубликуют на сайтах исполнителей проекта.

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