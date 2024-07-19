Такий крок пов'язаний зі зміною правил надання безплатного житла з 1 вересня. Які будуть суми нових виплат – читайте далі у матеріалі!

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У Чехії збільшують виплати біженцям

Гуманітарна допомога біженцям складається із виплат на житло та проживання. За рішенням уряду, витрати на житло зростуть до:

6 000 крон (237 євро) на місяць для вразливих категорій;

4 000 крон (58 євро) – для всіх інших.

До 5 осіб, які проживають в одному домогосподарстві, як і раніше, будуть враховуватися при розрахунку допомоги. Було внесено важливу зміну, яка гарантує, що розмір виплат більше не буде залежати від того, чи внесено житло біженців до спеціального реєстру. Раніше існували розбіжності в цих виплатах залежно від цього фактора.

Новим кроком стало оголошення про те, що лише домогосподарства біженців, які відповідають певним критеріям доходу та житлових умов, матимуть право на отримання гуманітарної допомоги. Розмір допомоги визначатиметься Мінпраці з урахуванням доходу домогосподарства та вартості житла.

Які зміни будуть у Чехії для українців з 1 вересня?

З 1 вересня час, на який надаватимуть безплатне житло, скоротять до 90 днів. Ця норма стосуватиметься всіх без винятку біженців, включаючи вразливі категорії.

Ті, хто використав 90 днів у безплатному житлі до вересня, повинні будуть виселитися або оплачувати своє проживання.