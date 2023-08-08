Одна из балканских стран решила создать цифровой двойник своей столицы: как это будет

8 августа 2023, 18:00
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Источник:

34travel.me

Самая большая страна Балканского полуострова создаст цифровой двойник своей столицы. Речь идет о Болгарии и ее столице Софии.

В болгарской столице появится цифровой двойник

Посредством цифрового двойника можно будет более эффективно планировать городскую застройку. Об этом заявили власти города.

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3D-модель Софии будет включать данные о:

  • тепле,
  • энергопотребление,
  • транспорте,
  • информацию о количестве зеленых зон, парков и водоемов.

Они будут учитываться при планировании городской застройки и модернизации транспортной системы. Все для того, чтобы не наносить дискомфорт жителям и не усугублять последствия изменений климата.

В болгарской столице появится цифровой двойник / Фото UnSplash

Похожые проекты создают и в других европейских городах. К примеру, в Таллинне и Хельсинки уже занимаются разработкой цифровых двойников.

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Автор: Марта Касіянчук