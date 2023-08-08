Одна из балканских стран решила создать цифровой двойник своей столицы: как это будет
Источник:34travel.me
Самая большая страна Балканского полуострова создаст цифровой двойник своей столицы. Речь идет о Болгарии и ее столице Софии.
В болгарской столице появится цифровой двойник
Посредством цифрового двойника можно будет более эффективно планировать городскую застройку. Об этом заявили власти города.
Читайте также Путешествия по Европе: действительно ли поездом дороже, чем самолетом
3D-модель Софии будет включать данные о:
- тепле,
- энергопотребление,
- транспорте,
- информацию о количестве зеленых зон, парков и водоемов.
Они будут учитываться при планировании городской застройки и модернизации транспортной системы. Все для того, чтобы не наносить дискомфорт жителям и не усугублять последствия изменений климата.
В болгарской столице появится цифровой двойник / Фото UnSplash
Похожые проекты создают и в других европейских городах. К примеру, в Таллинне и Хельсинки уже занимаются разработкой цифровых двойников.
В Хургаде появится новая достопримечательность для туристов прямо в море
В египетской Хургаде создают первый подводный музей. Поэтому в скором времени в Красном море появится несколько новых альтернативных точек для дайвинга.
Новую достопримечательность для туристов создают на глубинах Красного моря. Этот музей предложит туристам 3 альтернативных места для дайвинга и снорклинга в Хургаде. Он должен объединить две цели – развлечь туристов и сохранить природные коралловые рифы морского побережья.
Венецию могут внести в черный список ЮНЕСКО
Культурное агентство ООН, ЮНЕСКО, рекомендует внести Венецию в Список всемирного наследия, которое находится под угрозой.
Итальянские власти посоветовали усилить безопасность исторического города и его каналов. ЮНЕСКО предостерегает, что может внести Венецию в объекты, находящиеся под угрозой уничтожения. Наибольший вред итальянскому городу наносят туристы и изменение климата.