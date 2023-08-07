Путешествовать по Европе поездом в 2 – 4 раза дороже, чем самолетом

Эксперты Greenpeace считают, что путешественники еще не скоро массово пересядут с самолетов на поезда, несмотря на то, что авиапутешествия – самый неэкологический способ передвигаться по миру. Все потому, что поездки на поезде не только занимают больше времени – как выяснилось, они еще и в несколько раз дороже.

Читайте также Только 20 000 человек в день и в указанное время: Акрополь впервые вводит ограничения

Авторы нового исследования сравнили стоимость билетов на поезд и самолет по 112 маршрутам между 27 странами Европы.

Оказалось, что из 112 маршрутов 79 обошлись бы дешевле, если бы выбрали перелет. В среднем поездка на поезде обошлась вдвое дороже, чем на самолете, но на некоторых маршрутах разница в цене была значительно более существенной (например, поездка на поезде из Барселоны в Лондон в некоторые даты стоит почти в 30 раз дороже, чем перелет).

Поездка на поезде оказалась всегда самой дешевой по 23 маршрутам из 112 проанализированных. Но следует упомянуть, что 16 из этих 23 маршрутов не обслуживаются лоукостерами (например, Цюрих – Вена или Брюссель – Гамбург).

К слову, по данным Европейского агентства по окружающей среде, самолеты выбрасывают в среднем в 4,84 раза больше парниковых газов, чем поезда.

Ryanair или Wizz Air: какой лоукостер дешевле

Две популярные европейские бюджетные авиакомпании постоянно конкурируют. Тем более что их маршрутные сети все чаще пересекаются.